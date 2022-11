U sredu tokom dana pretežno sunčano i toplije, do 20 stepeni

BEOGRAD: U Srbiji sutra ujutru po kotlinama, nizijama i u dolinama reka magla ili niska oblačnost, koja će se ponegde zadržavati i pre podne, a u toku dana pretežno sunčano i toplije.

Vetar slab, u košavskom području umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 8, a najviša od 15 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu ujutru na širem području grada magla ili niska oblačnost, a toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša oko 18 stepeni. U Srbiji u četvrtak ujutro mestimično magla i niska oblačnost. U toku dana sa severozapada postepeno