Nastavljena sednica o rebalansu, prvo poslanička pitanja

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o predlogu rebalansa budžeta, a sednica je počela postavljanjem poslaničkih pitanja.

Šef poslaničke grupe Zeleno levi blok, Radomir Lazović, pitao je Ministarstvo zaštite životne sredine šta su tačno uradili i koje su mere podneli kako bi smanjili zagađenje vazduha. Lazović je ponovio to pitanje, jer, kako je naveo, do sada nije dobio odgovor od nadležnih. On je zamenici šefa poslaničke grupe SNS Marini Raguš poklonio knjigu "Vazduh kao zajedničko dobro" jer, kako je naveo, više puta nije dobio pravo da joj replicira u sali i ukaže na problem