Sutra u Srbiji sunčano, temperatura do 19 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 19 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro se u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama očekuju magla ili niska oblačnost koja će se ponegde zadržati i pre podne. Popodne na severu, a zatim i u ostalim krajevima sledi naoblačenje, a slaba kiša od uveče i tokom noći. Vetar će biti slab, na jugu Banata i umeren, južni i jugoistočni, sredinom dana u skretanju na slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od jedan do devet, a najviša od 15 do 19 stepeni. U Beogradu se ujutro očekuje magla ili