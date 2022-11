Havarijska isključenja vode za 9. novembar

Havarijska isključenja na dan 09.11.2022. Bresnica, ul. Dr.Jovana Ristića 53 ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka priključka. Stanovo, ul. Miloša Terzića 17 ( od 11:00 do 13:00 časova ), ulična linija. Zvezda, ul. Rajka Jovanovića br.12 ( od 13:00 do 16:00 časova ), popravka priključka. Bubanj, ul. Svetolika Rankovića ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka priključka. Bresnica, ul. Milovana Gušića ( od 11:00 do 14:00 časova ), popravka šelne. Goločelo, ul. Donje