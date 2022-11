Borelj: Na Kosovo stigli italijanski karabinjeri kao pojačanje za Euleks

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Žosep Borelj izjavio je da su italijanski karabinjeri došli na Kosovo da privremeno pojačaju formiranu policijsku jedinicu Euleksa.

Borelj je na Tviteru naveo da su italijanski karabinjeri sleteli u utorak uveče na Kosovo. "U ovim napetim vremenima na Kosovu, Misija vladavine prava EU (Euleks) ispunjava svoju dužnost da obezbedi stabilnost: karabinjeri iz evropskih snaga žandarmerije sleteli su večeras na Kosovo da privremeno pojačaju formiranu policijsku jedinicu Euleksa. Euleks će nastaviti nastaviti da podržava bezbedno i sigurno okruženje", naveo je Borelj,