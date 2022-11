Otkriven Putinov plan – ima više opcija? "Pokušava da izbegne poraz. Kladi se na..."

Dr. Mark Galeoti, autor knjige "Putinovi ratovi: od Čečenije do Ukrajine“, kaže da povlačenje Rusije iz Hersona u suštini označava "novu fazu u ratu“.

Kako je naveo, povlačenje predstavlja veliki udarac za Vladimira Putina. On je za Skaj njuz izjavio koje opcije bi Putin sada mogao da ima. "Putin više ne pokušava da dobije rat na bojnom polju. Umesto toga, on jednostavno pokušava da izbegne poraz", rekao je on. "Ruski predsednik se sada kladi da će Zapad na kraju povući podršku Ukrajini, kada vidi da je to preskupo", rekao je Galeoti za Skaj njuz. "Putin veruje da je Zapad na kraju slab i da nije u stanju da