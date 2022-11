Radovi u još dve novosadske ulice

Danas počinju radovi u Gagarinovoj ulici i na Putu dr Goldmana u Sremskoj Kamenici.

Radovi u Gagarinovoj ulici će se izvoditi po etapama, kako ne bi došlo do obustave saobraćaja na kompletnoj deonici od Bulevara kralja Petra I do Bulevara Jaše Tomića, navodi portal NSUživo. U prvoj fazi radova za saobraćaj će biti zatvoren deo ulice od Bulevara Jaše Tomića do Ulice Omladinskog pokreta, a uspostavljanje saobraćaja na ovoj deonici planirano je sutra u popodnevnim časovima. Iz gradske uprave napominju da se, prilikom izrade projekta tehničkog