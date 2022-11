Uživo: Zvezda se odlično drži, -1 na poluvremenu

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Fenerbahčeu u sedmom kolu Evrolige, uz direktan prenos na Sport klubu 2.

Zvezda ima skor 1-5, dok je Fener na 5-1. To je peto gostovanje crveno-belih u prvih sedam kola Evrolige, a narednog četvrtka u dvoranu Aleksandar Nikolić dolazi francuski Asvel. Sponzor specijala Evroliga 22-23 – www.soccerbet.rs Fenerbahče - Zvezda 18:48 Zvezda na -1 na poluvremenu Zvezda nije najbolje počela utakmicu, bilo je problema u defanzivnom skoku, pa je Fener brzo došao do dvocifrene prednosti (16:6), zatim i do prednosti 23:12. Ulazak Kuzmića i Nedovića