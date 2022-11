Izmene u saobraćaju u centru Beograda zbog snimanja filma

Zbog snimanja filma "Lančana reakcija" na centralnim beogradskim ulicama, od 12. novembra od 23 sata do 13. novembra do 4 časa, doći će do izmenjenog režima saobraćaja u zoni Studentskog trga.

U tom periodu potpuno će biti obustavljen saobraćaj u ulici Studentski trg, na delu od ulice Vuka Karadžića do 1300 kaplara. Kako se navodi u saopštenju Gradske uprave, povremeno će biti obustavljen saobraćaj u intervalima od 3 do 5 minuta na okretnici linija javnog gradskog prevoza Studentski trg. Tokom realizacije snimanja u planiranom vremenskom intervalu, vozila sa linije EKO2, u oba smera će saobraćati trasom Kolarčeva - Trg Republike - Francuska - Cara Dušana