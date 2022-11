Danas oblačno i hladnije vreme, ponegde sa kišom

U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije, u centralnim i južnim delovima mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, a na visokim planinama i s kratkotrajnim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od četiri stepana do 10, a najviša od 11 do 16 stepeni Celzijusa. U Beogradu će posle oblačnog jutra, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo hladnije. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće od sedam stepeni do devet, a najviša oko 14 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan