Predrag Marković: Mala Srbija odigrala tako veliku ulogu u Velikom ratu

Istoričar Predrag Marković povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu kaže da je retko kada jedan tako mali narod odigrao toliko veliku ulogu u svetskoj istoriji, kao što je srpski u Velikom ratu.

Poručuje da danas ne smemo da zaboravimo naše heroje, a to su svaki naš deda ili pradeda, kao i svaka žena koja je godinama čekala muževe i sinove iz rata. Govoreći o tome da li je Dan primirja dan sećanja da smo bili veliki pobednici, Predrag Marković kaže za RTS da jeste, kao i da je to jedan od neverovatnih istorijskih događaja da mala Srbija odigra tako veliku ulogu u Velikom ratu. „Mi smo se sami izborili za to mesto među pobednicima i naravno mi imamo drugi