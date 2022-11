Ukrajinci ušli u centar Hersona: Građani se okupljaju, zastavama dočekuju ukrajinsku vojsku

Ukrajinske oružane snage stigle su do centra grada Hersona, nakon što je ruska vojska objavila da se povukla iz tog strateški važnog grada na jugu, piše Gardijan. ❗️ #Kherson right now. pic.twitter.com/e7Elxhxbbp — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022 Član regionalnog saveta Hersona rekao je Rojtersu da je skoro ceo grad pod kontrolom ukrajinskih oružanih snaga. Stanovnicima se savetuje da ostanu kod kuće dok traju pretrage da li u gradu još ima ruskih vojnika.