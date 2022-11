Vremenska prognoza 12. novembar

Ujutru će mestimično biti magle. Tokom dana pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Na planinama iznad hiljadu i po metara moguća je i poneka pahulja. Posle podne postepeno razvedravanje i pojačanje jugoistočnog vetra. Najviša temperatura do 15 stepeni.

12.11.2022. Subota Ujutro mestimično magla. Tokom dana pretežno oblačno, a slaba kiša se očekuje u istočnim, centralnim i južnim predelima, kao i pre podne u Bačkoj. Na visokim planinama iznad 1 500 m i sa kratkotrajnim snegom. Posle podne postepeno razvedravanje i to prvo u košavskom području usled pojačanja jugoistočnog vetra. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura od 4 do 8 , najviša od 12 do 15 stepeni. 13.11.2022. Nedelja Po