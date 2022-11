Bitka za Herson: Urušio se Antonovski most

Rat u Ukrajini Prethodno već oštećeni most, koji kod grada Hersona povezuje zapadnu i istočnu obalu Djepra, se urušio. Nije jasno da li je, i ako, ko ga je minirao. Ukrajinske trupe nadiru ka gradu iz koga su se Rusi povukli. Kijev tvrdi da je Ukrajina povratila kontrolu u više od 40 okruga oko grada Hersona

Mediji izveštavaju da se srušio Antonovski most, jedina bliska veza zapadne obale Djepra, gde nadiru ukrajinske snage, i istočne, koju kontrolišu Rusi god grada Hersona. Već oštećeni most navodno je miniran. Jedna ukrajinska televizija je objavila snimke na kojim se vidi da mostu nedostaju čitavi delovi. Najbliži naredni most udaljen je od Hersona više od 70 kilometara. Oštećenja od raketiranja: Antonovski most u gradu Hersonu / Foto: Youtube/printscreen BBC javlja