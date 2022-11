Sunce, kiša, sneg

U Srbiji će jutro ponegde biti maglovito i uz nisku oblačnost, a u toku dana pretežno sunčano i s najvišom dnevnom temperaturom do 18 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 14 do 18 stepeni Celzijusa, saopštio je RHMZ. I u Beogradu danas pretežno sunčano, uz umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 4 do 7, a najviša oko 16 stepeni. Prema izgledima vremen za narednih sedam dana, do nedelje, 20. novembra, ujutro će ponegde