"Nećemo ga ubiti": Potraga za apatinskim panterom se nastavlja, a evo šta će biti s njim kad ga uhvate

Potraga za crnim panterom, koji je juče viđen u Banji Junaković kod Apatina, nastavlja se danas, a kada bude uhvaćen, plan je da se uspava i da se imobilizuje u Zoološkom vrtu na Paliću.

Načelnik Pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine Nemanja Ivanov, koji je juče ceo dan bio na terenu sa kolegama u potrazi za ovom životinjom, rekao je da im je ideja da ga uspavaju i prebace u Zoološki vrt na Paliću, a ukoliko se to pokaže nemoguće i neizvodljivo, kako je poručio za "Blic", preći će se na drugu opciju i plan. - Zoološki vrt Palić ima najsavremenije sredstvo za uspavljivanje. Maksimalni domet je do 30 metara za uspavljivanje a mi to nećemo