U Kragujevacu uhapšen zbog ubistva u kafani

KRAGUJEVAC: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. M. (44) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, saopštila je danas PU Kragujevac.

On se sumnjiči da je sinoć, u kafani, u naselju Aerodrom, oštrim predmetom usmrtio 31-godišnjeg muškarca, a tom prilikom je i lakše povredio 44.godišnjaka koji je pokušao da ga savlada. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Kragujevcu.