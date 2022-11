Danas pretežno sunčano, do 18 stepeni

U Srbiji ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo.

Uveče i tokom noći ka utorku prolazno naoblačenje na severu, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 8, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna oko 16 stepeni. U toku noći prolazno