Lavrov hospitalizovan? Hitno se oglasila Rusija VIDEO

Zapadni mediji su objavili vest da je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov primljen u bolnicu.

Tim povodom oglasila se portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova. "Sedim sa Sergejem Viktorovičem (Lavrovom) u Indoneziji i čitamo vesti. Ne verujemo svojim očima: izgleda da je on u bolnici. Naravno, to je lažna vest do sada neviđena", napisala je portparol Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova na telegramu. "Već deset godina se piše o našem predsedniku da se razboleo. Ovo je, generalno, igra koja nije nova u politici",