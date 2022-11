Svetsko fudbalsko prvenstvo: „Ne moramo ništa, a možemo mnogo. Mitrović može sa jednom nogom“

BBC News pre 1 sat

Pre skoro dve godine, Dragan Stojković Piksi je je u jednom intervjuu, još pre nego što je postao selektor fudbalske reprezentacije Srbije, rekao da je „uveren 100 odsto" da bi odveo nacionalni tim na Svetsko prvenstvo u Kataru 2022.

Stojković, srpska i jugoslovenska fudbalska legenda, zaista je potom postao selektor, a napadač Aleksandar Mitrović je, baš na današnji dan, 14. novembra 2021. godine, golom glavom u finišu presudne utakmice protiv Portugala u Lisabonu u kvalifikacijama, ispunio „proročanstvo" svog šefa.

Sedam dana pred početak najvećeg fudbalskog takmičenja na svetu čiji je prvi put domaćin Katar, Stojković na konferenciji za novinare nije obećavao čudo, ali jeste da će se Srbija isprsiti pred svakim ili, kako je rekao, da će „svim protivnicima predstavljati problem".

„Uradili smo fantastičnu stvar i veliki je uspeh da se nađemo među 32 ekipe u svetu, napravili smo rezultat kojem samo maliciozni mogu da nađu mane.

„Sasvim spokojni i spremni odlazimo u Katar, da pokažemo da Srbija ima kvalitet i da odigra kako želi i može", rekao je Stojković.

Srbija je u Kataru u Grupi G sa Brazilom, Kamerunom i Švajcarskom, a prvu utakmicu će igrati sa Brazilom 24. novembra.

Sledi susret sa Kamerunom 28. novembra, a poslednji meč u grupi će Srbija igrati sa Švajcarskom 2. decembra.

Kako će igrati Srbija?

Najbolje što možemo, odgovorio je Stojković na novinarsko pitanje.

Rekao je da nema razloga da bilo šta menja, a da će menjati samo stvari u hodu, kako bude zahtevala situacija na terenu.

„Najviše verujem u moje oči, ono što vidim. Statistike me ne interesuju previše, one nam pomažu da nam daju uvid, ali daleko od toga da one odlučuju", rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije.

Stojković je rekao da od igrača traži da u Katar odu skromno, bez pompe, baš kao što je to bio slučaj pred utakmicu sa Portugalom u kvalifikacijama za Mundijal.

„Ne volim nepotrebnu gordost, a volim potrebnu skromnost. Ja tako živim, moja porodica tako živi, tako doživljavam posao kojim se bavim. Ako ste takvi, rezultati će doći, ali morate da ih zaslužite", dodao je.

Upitan za očekivanja javnosti, odgovorio je da je to „normalno".

„Imamo tešku grupu, ali to je izazov za sve nas, da pokažemo šta možemo. Očekivanja jesu velika i tako treba da bude.

„Ništa mi nismo posebno, niti različiti od ostalih nacija, reprezentacija, fudbalskih saveza. Svi oni očekuju čuda da se dese, svi očekuju najveće, što bismo mi bili drugačiji? Ja to razumem.

„Ali ono čemu težimo je da pokažemo naš maksimum. Ako neko bude bolji - pružićemo ruku, tražiti šansu... dok postoji, ali da ćemo svima biti problem - da", poručio je Stojković.

Naglasio je da Srbija ima „određeni kvalitet, solidarnost na terenu i ciljeve" i da je „čvrsto skoncetrisana da dostigne te ciljeve".

Imao je poruku za igrače:

„Igrači ne moraju ništa, a mogu mnogo. Probajte ovo drugo, to je poruka za igrače. Nikakav pritisak neće imati od mene", rekao je.

Posle kratke stanke je dodao: „Čovek bez vere... ne znam šta je".

Na dodatna novinarska pitanja šta očekuje, kao i na podsećanja na izjavu da će javnost tek videti kako će igrati Srbija, odgovorio je:

„Pa, strpite se, ljudi, videćete".

Za kraj je dodao: „Bićemo mi dobri, budite uvereni u to".

„Mitrović može i sa jednom nogom"

Uz Dušana Tadića i Sergeja Milinkovića-Savića, napadači Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović su igrači u koje Srbija polaže najveće nade, ali i zbog kojih vlada zabrinutost jer su povređeni.

Zbog povrede u utakmici Lige nacija protiv Švedske 5. novembra, Mitrović nije trenirao u londonskom Fulamu, a ni Vlahović, napadač Juventusa, nije igrao na četiri poslednje utakmice torinskog kluba.

„Nijedan trener ne voli kad igrači ne igraju. Očigledno da su duži period van tima, ono što je dobro to je da čvrsto verujem da će biti spremni i radimo na tome", rekao je Stojković.

Potom je, kako je rekao, citirao stihove pesmu popularne mlade folk pevačice Aleksandre Prijović, navodeći: „Nije kome je rečeno, već kome je suđeno".

„A i ako ne bude naći ćemo rešenje. Izlazićemo na teren u najjačem mogućem sastavu. Videćemo koji će to biti, nemam dilemu kada je reč o karekteru ove dvojice - oni će dati sve od sebe da budu na terenu", rekao je Stojković.

O tome koliko je Mitrović posvećen, slikovito je opisao: „Mitrović će ići na Mundijal i bez noge, možemo i glavu da mu skratimo, opet ćemo ga voditi".

„Što da ne budemo i prva reprezentacija koja će igrati sa igračem sa jednom nogom", našalio se selektor reprezentacije Srbije.

Ko će igrati za Srbiju na Mundijalu?

Stojković je rekao da je na širem spisku bilo 35 igrača, ali da nije mogao sve da vodi, iako bi želeo, da može.

Kaže da je negde pročitao da je ovo nagrada za 26-oricu koji su na spisku.

„Mislim da to nije nagrada već zasluga svih njih zbog onog što su uradili tokom kvalifikacija, za rezultate i ponašanje, profesionalni odnos, stvaranje harmonije i atmosfere i kvaliteta.

„Ovi igrači apsolutno zaslužuju da nose dres nacionalnog tima", rekao je selektor srpske reprezentacije.

Poručio je i da se ne odriče tek tako igrača da bi nekog zadovoljio, da bi, kako je rekao, pravio neki balans ili zarad nekakvog mira u kući.

„To me ne interesuje", nastavio je.

Za one koji nisu na spisku, naveo je da njima svakako vrata zatvorena.

„Oni su budućnost našeg fudbala i na njih će se računati najozbiljnije.

„Zbog toga što smo limitirani ovim brojem, naravno da je neko morao da otpadne i potpuno sam siguran da je spisak logičan".

Rekao je i da je spisak „napravljen hladne glave, čistih misli, bez pritiska, i u dogovoru sa sportskim sektorom".

„Smatram da ovih 26 imena zaslužuju zbog kvaliteta koji imaju da se nađu na svetskom prvenstvu".

Stojković kaže da je bilo i nekih objektivnih okolnosti prilikom sastavljanja konačnog spiska.

„Neću da gledam u pasulj da li neko može da igra ili ne. Ovo je Svetsko prvenstvo, nema prostora za improvizaciju".

Dodao je da selektori kada sastavljaju spiskove ne mogu da imaju mesta za sentiment.

„Ja kad bih mogao, sve bih vodio. Nebitno je da li mi je žao ili ne. Vidim da su neki selektori tako izjavljivali da im je žao... to je samo proza".

Na spisku Stojkovića je 26 igrača:

Golmani: Vanja Milinković-Savić (Torino), Predrag Rajković (Majorka) i Marko Dmitrović (Sevilja);

Odbrana: Nikola Milenković (Fiorentina), Miloš Veljković (Verder), Strahinja Pavlović (Salcburg), Stefan Mitrović (Hetafe), Strahinja Eraković (Crvena zvezda) i Srđan Babić (Almerija);

Vezni red: Darko Lazović (Verona), Andrija Živković (PAOK), Nemanja Radonjić (Torino), Filip Kostić (Juventus), Filip Mladenović (Legija), Nemanja Gudelj (Sevilja), Saša Lukić (Torino), Nemanja Maksimović (Hetafe), Sergej Milinković-Savić (Lacio), Dušan Tadić (Ajaks), Ivan Ilić (Verona), Marko Grujić (Porto), Uroš Račić (Braga) i Filip Đuričić (Sampdorija);

Napad: Aleksandar Mitrović (Fulam), Dušan Vlahović (Juventus) i Luka Jović (Fiorentina).

