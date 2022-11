Ronaldo: Osećam se izdanim, ne poštujem trenera Mančester junajteda

Beta pre 2 sata

Fudbaler Mančester junajteda Kristijano Ronaldo rekao je da oseća da ga je klub izdao pokušavajući da ga otera sa Old Traforda i da ne poštuje trenera Erika ten Haga pošto ni Holanđanin ne poštuje njega.U intervjuu koji je dao voditelju Pirsu Morganu, a objavio San, Ronaldo je rekao da klub nije napredovao otkako se Aleks Ferguson povukao 2013. godine.

Upitan da li je uprava kluba pokušavala da ga otera, Ronaldo je odgovorio: "Da. Ne samo trener, nego i dvojica ili trojica momaka oko kluba. Osećao sam se izdanim".

Na novo pitanje da li su rukovodioci pokušali da ga oteraju, 37-godišnji Ronaldo je odgovorio: "Iskreno, ne znam. Nije me briga. Ljudi bi trebalo da čuju istinu".

"Da, osećam se izdanim. Neki ljudi me ne žele ovde, ne samo ove godine, tako je bilo i prošle. Ne znam šta se dešava. Otkako je otišao ser Aleks Ferguson nisam video evoluciju u klubu. Napredak je nula", naveo je Ronaldo, preneo je Skaj.

"Na primer, zanimljivo je kako je klub poput Mančester junajteda otpustio Olea (Gunara Solšera) i doveo sportskog direktora Ralfa Rangnika, što niko ne shvata. Taj čovek čak nije ni trener. Veliki klub kao Mančester junajted dovodi na mesto trenera sportskog direktora, to nije iznenadilo samo mene nego ceo svet", dodao je portugalski fudbaler.

Ronaldo je govorio i o treneru Eriku ten Hagu.

"Ne poštujem ga pošto on ne poštuje mene. Ako me ne poštuješ, nikada te neću poštovati", rekao je on.

Ronaldo se prošlog avgusta vratio na Old Traford i sa 24 golova bio je najbolji strelac u svim takmičenjima. Uprkos tome, letos je tražio da napusti klub nezadovoljan statusom ali i radom Ten Haga.

"Mislim da bi navijači trebalo da znaju istinu. Klubu želim najbolje i zato sam došao u Mančester junajted. Ali ima nekih stvari iznutra koje nam ne pomažu da dostignemo vrhunski nivo kao Siti, Liverpul, a sada čak i Arsenal... Klub ovakve dimenzije bi trebalo da bude među tri najbolja, ali nažalost nije. Volim klub, navijače, oni su uvek na mojoj strani. Ali ako žele da rade drugačije, moraće da promene mnogo, mnogo stvari", naveo je on.

Ronaldo je kritikovao i bivšeg saigrača iz Junajteda Vejna Runija, koji je rekao da bi Portugalac mogao da postane "neželjena smetnja" na Old Trafordu.

"Ne znam zbog čega me toliko kritikuje... Verovatno jer je završio karijeru, a ja i dalje igram na visokom nivou. Neću da kažem da izgledam bolje od njega. Što je istina", rekao je Ronaldo.

On je otkrio da ga je Aleks Ferguson ubedio da se vrati u klub prošlog leta. Upitan šta slavni trener misli o situaciji u klubu, Ronaldo je odgovorio: "On bolje od svih zna da klub nije na putu na kakvom je zaslužio da bude".

"On zna. Svi znaju. Ljudi koji to ne vide jer ne žele da vide, su slepi", dodao je petostruki osvajač Zlatne lopte.

Skaj je preneo da su trener i igrači Mančester junajteda izuzetno razočarani načinom i tajmingom Ronaldovog intervjua. U klubu su za intervju saznali dok su se sinoć pripremali za povratak iz Londona posle pobede protiv Fulama (2:1) i ne shvataju zbog čega je sve to izjavio.

Svi su izuzetno razočarani što na takav način ne poštuje klub, trenera i saigrače i Junajted će verovatno razmotriti sve opcije u vezi Ronalda, naveo je Skaj.

Ronaldu je rečeno da neće biti u prvom timu protiv Fulama, ali da će biti u ekipi za taj meč. On je rekao klubu da je bolestan.

(Beta, 11.14.2022)