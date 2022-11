"Ne smemo da stignemo do 21. novembra bez dogovora ili ćemo biti na ivici opasne situacije" Borelj o stanju na Kosovu i nastavku tehničkog dijaloga Beograda i Prištine

Ministri spoljnih poslova zemalja članica EU razgovarali su u Briselu o Zapadnom Balkanu, situaciji u Ukrajini, kao i novim sankcijama Iranu.

Kada je reč o Srbiji najviše se govorilo u kontekstu odnosa sa Prištinom. Visoki predstavnik Evropske unije Đuzep Borelj rekao je da je ovo najveća kriza od 2013. godine i da je situacija zaista dramatična i da se mora doći do nekog rešenja. Iz tog razloga je Borelj posle sastanaka na konferenciji rekao da već sutra glavni pregovarači nastavljaju dijalog pod okriljem EU kako bi se našlo rešenje za ovu krizu do 21. novembra. - Ne smemo da stignemo do ovog datuma bez