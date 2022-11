Danas sunčano i toplo! Uveče prolazno naoblačenje ponegde sa slabom kišom, najviša dnevna do 18 stepeni

U Srbiji će danas posle jutarnje magle biti sunčan i topao dan, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče i tokom noći očekuje se prolazno naoblačenje na severu ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od nula do osam stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni. U Beogradu će biti sunčano i toplo sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura od pet do osam stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 16 stepeni. Biometeorološka situacija