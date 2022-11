Stojković: Skromni, spremni i motivisani idemo u Katar

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je danas da ekipa putuje na Svetsko prvenstvo spremno, mirno, skromno i bez pritiska i da je prvi cilj da osvoji što više bodova koji će joj doneti plasman u nokaut fazu turnira u Kataru.

"Moramo da gledamo šta je ispred nas, Brazil Kamerun i Švajcarska, da pokušamo da osvojimo dovoljan broj bodova koji će nam obezbediti sledeću fazu. Koliko je to bodova, ne znam, ali da se nađemo u nokaut fazi. Učinićemo sve da dođemo do tog cilja, o tome prvo mora da se razmišlja. Igrači ne moraju ništa, a mogu mnogo i to je moja poruka za njih. Probajte ovo drugo jer to možete. Nikakav pritisak neće imati od mene, ne mora se ništa, samo da se umre jednog dana",