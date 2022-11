Ronaldo: Junajted me izdao, neki ljudi žele da me oteraju

MANČESTER - Mančester Junajted me izdao, napravili su crnu ovcu od mene.

Nemam poštovanja za menadžera Erika ten Haga, jer ni on nema za mene. Još neki ljudi iz kluba žele da me oteraju, izjavio je Kristijano Ronaldo. On je u ekskluzivnom video intervjuu sa poznatim britanskim novinarom Pirsom Morganom otvoreno razgovorao o situaciji u klubu i činjenici da je veći deo dosadašnjeg dela sezone proveo na klupi. „Ljudi moraju da znaju istinu, Jnajted želi da me otera. Ne samo trener, nego još neki ljudi iz kluba me nisu želeli ponovo u