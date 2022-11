Šapić: "Rekonstrukcija Brankovog mosta nije mogla da čeka, radovi u gradu neće kasniti"

Rekonstrukcija Brankovog mosta nije mogla da „sačeka“ letnji period zbog stanja u kojem se nalazi spojnica dve strane mosta, ali i stubovi koji su korodirali, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić gostujući u Beogradskj hronici na RTS-u.

On je pojasnio da spojinica između dve strane mosta koja nije rekonstruisana od 1954. godine, a da je pet od 20 stubova sklonjeno pre početka sanacije. – Rečeno mi je da je veliki rizik da most u takvom stanju dočeka zimu i neko eventualno veliko nevreme. Radovi bi trebalo da budu gotovi krajem meseca, 27. ili 28. novembra – poručio je Šapić. On je istakao da do sada nije bilo slučajeva da su probijani rokovi za radove koje su započeti od kada je na funkciji