Srbija je ponosna: Hodabahši osvojio zlato, Perišićeva srebro na Svetskom prvenstvu u Gvadalahari

Srpski reprezentativac Mahdi Hodabahši osvojio je noćas zlatnu medalju, dok je Aleksandra Perišić stigla do srebra na Svetskom prvenstvu u tekvondu u Gvadalahari.

Foto: Privatna arhiva Hodabahši je u kategoriji do 87 kilograma postao šampion sveta, pobedivši u finalu Kineza Mingkuana Menga sa 1:0, 5:4. On je u drugom kolu savladao Taleha Sulejmanova iz Azerbejdžana, u osmini finala Iranca Abolfazla Abasija, u četvrtfinalu Kanađanina DŽordana Stjuarta, dok je u polufinalu bio bolji od Uzbekistanca Nikite Rafalovica. Hodabahši je kao predstavnik Irana takođe bio šampion sveta 2015. godine. Aleksandra Perišić je u kategoriji do