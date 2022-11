Narednih dana sve hladnije, uskoro i sneg

U Srbiji danas naoblačenje sa kišom dolazi sa zapada i zahvata sve krajeve tokom dana.

Samo će pre podne biti suvo na istoku i jugu Srbije i znatno toplije od proseka, a u Timočkoj Krajini je kiša moguća tek uveče. Na severu Vojvodine temperatura u padu. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 2°C do 9°C, a maksimalna od 10°C na severu Vojvodine do 17°C na jugu Srbije, u Leskovcu. Uveče kiša. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C. Danas u Beogradu naoblačenje sa kišom koja će padati popodne i uveče. Vetar slab južni.