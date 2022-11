Duda: Ukrajinci mogu da učestvuju u istrazi pada rakete jedino na osnovu međunarodnog prava

Predsednik Poljske Andžej Duda izjavio je danas u selu Pševodovo, gde je raketa ubila dve osobe, da vlasti Ukrajine mogu da učestvuju u poljsko-američkoj istrazi tog incidenta jedino na osnovu međunarodnog prava. „Da bi moglo da se govori o učešću u istrazi, moraju da se primene odgovarajući propisi međunarodnog prava.

To je uvek u okviru pravne pomoći. Ako gosti iz Ukrajine žele da pogledaju kako se vodi istraga, to može da im se pokaže. Ali da učestvuju u istrazi, da dobiju uvid u dokumente, informacije, to već zahteva konkretne osnove prema međunarodnom pravu i ugovorima“, kazao je Duda. U Pševodovu, na istoku Poljske, gde je, kako se pretpostavlja, u utorak pala raketa ukrajinske protiv-vazduhoplovne odbrane i ubila dva meštanina, radnika skladišta žitarica i seljaka koji je