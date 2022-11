Od danas obilnije padavine! Temperatura neće prelaziti 20 stepeni, a evo gde se najpre očekuje veća količina kiše

U Srbiji će ujutro ponegde biti kratkotrajne magle, a tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde uz grmljavu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, tokom dana u pojačanju, naročito u planinskim predelima, a popodne i u košavskom području. Uveče i u toku noći vetar će biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura će biti od četiri do devet stepeni Celzijusa, a najviša od 11 stepeni na severu Vojvodine do 17 na jugu Srbije. U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren južni vetar, od večeri u