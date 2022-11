Janisa mučili penali, Garland i Buker "rešetali" VIDEO

Košarkaši Filadelfije zabeležili su treću pobedu zaredom, ovoga puta nad Milvokijem (110:102).

Sikserse je do trijumfa predvodio Džoel Embid, koji je bio blizu tripl-dabla, sa 32 poena, 11 skokova i osam asistencija. Očekivano je to bio poenterski okršaj sa Janisom Adetokumbo, koji je meč završio sa 25 poena, 14 skokova i četiri asistencije. Janis se dosta mučio u šutu, imao 10/22, 1/5 za tri, a naročit problem imao je sa penalima (4/15). Baksi su imali dvocifreno vođstvo, praktično od starta meča, koje je do poluvremena polako počelo da se topi. Siksersi su