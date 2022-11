Uhapšen Kragujevčanin: Osumnjičen za ubistvo u pokušaju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su U. J. (24) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštila je Policijska uprava u Kragujevcu.

On se sumnjiči da je 5. novembra ove godine, u jednom ugostiteljskom objektu u Kragujevcu, oštrim predmetom ubo u stomak četrdesetšestogodišnjeg muškarca i naneo mu teške telesne povrede opasne po život. Povređeni muškarac je zbrinut u Kliničkom centru u Kragujevcu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Kragujevcu. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i