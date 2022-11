Avion se zakucao u kamion na pisti: Stravična nesreća u Peruu, objavljen snimak trenutka sudara (video)

Dvojica vatrogasaca poginula su, a oko 20 ljudi je povređeno kada se avion na pisti sudario sa vatrogasnim vozilom pri poletanju sa najprometnijeg aerodroma u Peruu, prenosi BBC.

Avion "Latam erlajns" (Latam Airlines) sudario se sa vatrogasnim kamionom u petak nešto pre 15:30 časova po lokalnom vremenu na međunarodnom aerodromu Horhe Čaves u prestonici Limi. 🚨 | LATAM Flight 2213, an Airbus A320neo has collided with a fire truck at high speed on takeoff in Lima, Peru. No fatalities have been reported on the plane but sadly, two firefighters have passed away as a result. pic.twitter.com/2rLOwgPx8B — Air Crash Investigation (@AirCrash_)