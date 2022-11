Eksplozija gasa na ruskom ostrvu: Poginulo 8 osoba, među njima troje dece (video)

U stanu na četvrtom spratu stambene zgrade u selu Timovsko na ruskom ostrvu Sahalinu oko pet ujutru po lokalnom vremenu odjeknula je eksplozija gasa, u kojoj je prema poslednjim informacijama poginulo osam osoba, uključujući troje dece, a povređeno je devet osoba.

U toku je potraga za još tri osobe, izjavio je danas guverner Valerij Limarenko. A residential house collapsed on #Sakhalin. According to preliminary information, seven people died. The probable cause of the accident was a domestic gas explosion. pic.twitter.com/KxihG4jMdY — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2022 Prethodno je Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo da je došlo do eksplozije gasa u petospratnoj stambenoj zgradi na Sahalinu, prenosi RIA Novosti.