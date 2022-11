Šole: Tražio sam od Kurtija da se odluka o registarskim tablicama odloži

Savetnik Stejt departmenta Derek Šole izjavio je da je od kosovskog premijera Aljbina Kurtija tražio da odloži odluku o registarskim tablicama.

On je na svom Tviteru, a nakon telefonskog razgovora sa Kurtijem, rekao da je glavna tema razgovora bila izbegavanje dalje eskalacije. “Odložiti kazne za registarske tablice, ostaviti otvorena vrata za povratak kosovskih Srba u institucije i fokusirati se na normalizaciju Dijaloga sa Srbijom = najbolji put za unapređenje evropskih i evroatlantskih integracija Kosova”, napisao je Šole. Spoke with Kosovo PM @albinkurti on avoiding further escalation: postpone license