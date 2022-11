Srbija i Kosovo: Vučić potvrdio, u ponedeljak sastanak sa Kurtijem u Briselu

BBC News pre 28 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će se u ponedeljak u Briselu sastati sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem.

Vučić i Kurti će razgovarati na dan kada bi Vlada Kosova trebalo da počne izricanje kazni od 150 evra vlasnicima vozila koja nisu preregistrovana sa srpskih na kosovske tablice.

Govoreći na televiziji Prva, predsednik Srbije je kazao da nije optimista da će doći do nekog dogovora, već da ne želi neko da kaže da Srbija nije htela da učestvuje u razgovorima.

Đozep Borelj, šef evropske diplomatije, prethodno je ocenio da je preregistracija tablica dovela do „najozbiljnije krize od 2013. godine", te da bi Srbija i Kosovo trebalo da postignu dogovor pre 21. novembra.

Šta je rekao Vučić?

Vučić je potvrdio je da sastanak u Briselu počinje u ponedeljak u osam ujutru.

„Ja nisam optimista, ja ću otići ne jer mislim da bilo šta možemo da uradimo već da im ne dam takozvani Lajbnicov 'dovoljan razlog' da okrive Srbiju da nije želela u nečemu da učestvuje", rekao je Vučić za televizuju Prva.

On je ponovio da Beograd traži formiranje Zajednice srpskih opština u skladu sa predlogom srpskog upravljačkog tima i ukidanje odluke o tablicama, ocenivši da su kosovski zvaničnici „lagali da je to nešto na šta imaju pravo" i da to nije prvi put da "oni lažu".

Vučić je rekao da je pitao izaslanika EU Miroslava Lajčaka zašto ga uopšte zove, ali je dodao da je pozvan jer Evropa neće da prizna da je samo krivo „njihovo dete koje ljuljaju 14 godina a ono je nesposobno za život".

Vučić tvrdi da je situacija teža nego u poslednjih 10 godina, i da nije reč samo o tablicama, već i o odlukama koje je Kurti saopštio na nedavnom sastanku u Berlinu, kada su potpisani sporazumi o diplomama, ličnim kartama i profesijama.

Tada je, kako je Vučić rekao, Kurti po ko zna koji put saopštio da od ZSO nema ništa, da će zbog tablica prvo ići opomene pa novčane kazne, a da je prelila čašu odluka o smeni komandira policije za sever Nenada Đurića, iako na to nema nikakva prava.

Četrnaest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 117 zemalja, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

