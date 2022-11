Rašković Ivić: Institucije Srbije da se vrate na sever Kosova

Beta pre 1 sat

Poslanica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić izjavila je danas da još nije kasno da vlast u Beogradu iskoristi krizu na Kosovu, zatraži prebacivanje pregovora u novi okvir i povratak institucija Srbije na sever.

Sanda Rašković Ivić je u intervjuu listu Nova precizirala da to ne znači podelu Kosova, nego "institucionalno razgraničenje severa s Prištinom" i povratak na 2012. godinu, pošto je Briselski sporazum "mrtav".

Potpredsednica Narodne stranke je navela da nije prihvatljiv predlog Francuske i Nemačke koji liči na sporazum dve Nemačke.

"To je de fakto i de jure priznanje Kosova kao države i trebalo bi sprečiti aktivnom politikom prijem Kosova u UN. To je moguće. Ukoliko Vučić ispuni obećanje dato poslanicima Narodne stranke u septembru u skupštini, a to je da napiše pismo predsednicima Rusije i Kine u kojem zahteva da te dve države, stalne članice Saveta bezbednosti UN ulože veto na prijem Kosova u UN, od prijema Kosova u UN nema ništa", rekla je Sanda Rašković Ivić.

Ona je navela da su poslanici Srpske liste vraćanjem u kosovske institucije, nakon svega 10 dana od "izlaska iz istih", pokazali kolika je mera njihovog patriotizma.

"Ovim svojim činom oni su prevarili i ponizili i sudije i tužioce, policajce, carinike, administrativne radnike, one ljude koji su izašli na protestni miting u Mitrovici. Istina je da će država Srbija finansijski pomoći ljudima koji su napustili institucije, ali jedinstveni izlazak iz kosovskih institucija je bio veličanstveni ustanak bez oružja, a sa povratkom poslanika Srpske liste, taj čin pobune i ustanka je postao farsa", dodala je Rašković Ivić.

Ona je istakla da je "jasno da su ti ljudi iskorišćeni i prevareni".

Na pitanje da li će biti formirana Zajednica srpskih opština, predviđena Briselskim sporazumom, Rašković Ivić je odgovorila da je "od samog početka bila protiv" tog sporazuma, jer je njime ukinuta država Srbija i njene institucije na severu Kosova, te institucije su date u ruke samoproglašenom Kosovu, na čiji ustav se poslanici, ministri, sudije i ostali zaklinju.

"Srpska strana je dala i pozivni broj i energetiku... Zauzvrat nije već gotovo deset godina dobila Zajednicu srpskih opština koja, budimo iskreni, nije nikakva Republika Srpska, već savez srpskih opština po kosovskim zakonima. Kurti, kao fanatik koji je vlastita loša iskustva s Miloševićevim vlastima pretvorio u politički kredo antisrpskog delovanja i čiji je i formalni stranački program bilo stvaranje Velike Albanije, nema nameru da Srbima da i te mrvice koje se zovu Zajednica srpskih opština", rekla je Rašković Ivić.

Upitana da li će Srbija popustiti i po pitanju registarskih tablica, kao što je popustila i u vezi sa ličnim dokumentima, a ranije sa policijom i sudstvom, Sanda Rašković Ivić je odgovorila da su registarske tablice bile kap koja je prelila čašu.

"Režimu u Beogradu je bilo potrebno to odlaganje od 10 meseci koje su predložili Amerikanci. I tih deset meseci bi prošlo, ali u međuvremenu bi na scenu stupio dobro poznati 'sindrom kuvanja žabe', gde bi se polagano Srbi privikavali na promenu, baš kao i žabica kojoj podižete temperaturu vode, ona polako završi skuvana, a da to nije primetila, ili iskočila iz lonca ako je odmah bacite u vrelu vodu", zaključila je Rašković Ivić.

(Beta, 11.21.2022)