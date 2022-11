"Ili razum ili nemiri": Dačić o ishodu razgovora u Briselu: "Adresa za pritiske je jasna" (video)

Dva su moguća ishoda današnjih sastanaka u Briselu, jedan da, ipak, prevlada zdrav razum, a drugi da dođe do incidenata, izjavio je ministar spoljnih polova Ivica Dačić, koji se nada da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Prištinu.

- Jasno je ko može da inicira takve vrste incidenata i adresa za pritiske je potpuno jasna. Da li neko želi da se ti pritisci usmere ka Prištini ili ne, to međunarodna zajednica mora sama sa sobom da raščisti - rekao je Dačić za Tanjug. Izrazio je nadu da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Prištinu da ne sprovodi represivne mere nad srpskim narodom, jer to, upozorio je, može dovesti do ozbiljnog narušavanja ne samo javnog reda i mira, nego i regionalnog