Ko je ostvario najveće popuste na računu za struju?

Gas će u Srbiji od 1. januara poskupeti 11 odsto, a električna energija do 10 procenata.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović potvrdila je RTS-u da će od januara u istom procentu biti povećane i cene energenata za privredu. Domaćinstvima koja štede struju svakog meseca od oktobra do marta mogu smanjiti račun 15 do 30 posto. Uštede se obračunavaju u odnosu na isti mesec prošle godine, a prve su već evidentirane u oktobarskom računu, koji je stigao. Ko ima popust, on je na računu označen stavkom 6. Koliko su građani Srbije prošlog meseca