Danas oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 centimetara na većim visinama.

Posle podne i uveče prestanak padavina i kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od šest do devet stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, posle podne i uveče postepen prestanak padavina. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura oko četiri, a