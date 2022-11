Eskalacija na Kosovu mora biti izbegnuta! Stoltenberg: Sada je vreme za odgovornost, NATO i Kfor ostaju na oprezu

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg poručio je večeras, povodom neuspešnih razgovora predstavnika Beograda i Prištine o pitanju obavezne preregistracije tablica, da se na Kosovu mora izbeći eskalacija. "Razgovarao sam sa (šefom evropske diplomatije) Žozepom Borelom.

Razočarani smo time što nije moguće razrešiti spor oko registarskih tablica", napisao je Stoltenberg na Tviteru. Prema njegovim rečima, "sada je vreme za odgovornost i pragmatična rešenja", a "eskalacija mora biti izbegnuta". Spoke to @JosepBorrellF. We are disappointed that it was not possible to solve the licence plate dispute. Now is the time for responsibility & pragmatic solutions. Escalation must be avoided. @NATO_KFOR remains vigilant. — Jens Stoltenberg