Tviter odlaže uslugu pretplate na potvrdu autentičnosti profila

Novi vlasnik Tvitera Elon Mask rekao je da ta društvena platforma odlaže pokretanje svoje usluge pretplate na plavu oznaku, koja se izdaje kao potvrda autentičnosti profila. „Odlažemo ponovno pokretanje ‘Blue Verified’ dok ne budemo sigurni da neće biti lažnog predstavljanja.

Verovatno ćemo koristiti različite boje oznaka za organizacije i za pojedince“, napisao je Mask u tvitu. Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation. Will probably use different color check for organizations than individuals. Priželjkivana plava oznaka pre je bila rezervisana za proverene naloge političara, poznatih ličnosti, novinara i drugih javnih osoba. Opcija pretplate, otvorena za svakoga ko je spreman da