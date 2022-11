Svetsko prvenstvo u fudbalu 2022: „Ne plašimo se, oni nemaju krila pa da mogu da lete"

BBC News pre 1 sat

Od 1. aprila i žreba za grupe Svetskog prvenstva u Kataru, fudbalski navijači u Srbiji čekali su na utakmicu sa Brazilom.

Čekanju je došao kraj, a sat broj sitno - fudbaleri Srbije u četvrtak će odmeriti snage sa petostrukim prvakom svetau u prvom kolu Mundijala.

„Ova generacija nema čega da se plaši, ovo je igra deset na deset. Niko nema krila da leti. Jedna lopta, jedan teren.

„Sa takvim mentalitetom možete mnogo. Inteligencija je to što pravi razliku, sa svim ostalim stvarima", rekao je Stojković na konferenciji za medije u Kataru.

Duel Srbije i Brazila igra se u četvrtak od 20 sati po srednjeevropskom vremenu na stadionu Lusail.

U drugoj utakmici prvog kola G grupe, u 11 sati se sastaju Švajcarska i Kamerun.

Šta je rekao Stojković?

Da prethodnih dana nije razmišljao o fudbalu, kao i da se na taj način odmara i koncentriše.

„Sve sam smislio, upakovao, osećam se srećno i ponosno što sam moju malu Srbiju doveo u Katar. To me čini srećnim čovekom, nisam pod stresom", istakao je on.

Selektor Srbije je rekao da zna koji će fudbaleri igrati protiv Brazila, ali nije želeo da otkrije njihova imena.

„Da je Tite (selektor Brazila) rekao njegov, rekao bih i ja naš. Siguran sam da 99 odsto znam i sastav Brazila koji će igrati, ali to ništa ne menja", ocenio je on.

Dodao je da je neizvestan nastup veznog igrača Filipa Kostića.

„Kostić je pod velikim znakom pitanja, vuče povredu od poslednje utakmice Juventusa jer oni igraju po levoj strani kao da desnu nemaju.

„Oseća povredu mišića, nema šta da se krije", rekao je on.

Na konstataciju brazilskih novinara da će njihova selekcija igrati sa četiri napadača, Stojković je rekao da očekuje veoma tešku utakmicu.

„Utakmica će početi rezultatom 0:0, Brazil ima šansu da pobedi, ali i Srbija. Ne bojimo se nikog na svetu, čak ni Brazila", istakao je on.

Šta je rekao kapiten Dušan Tadić?

Dušan Tadić, kapiten Srbije, uoči utakmice sa Brazilom govorio je koliko je važno ekipa odigra inteligentno.

„Otkako je došao, Mister (Stojković) potencira da se igra inteligentno, da igramo glavom, da dominiramo, da imamo dobru ideju.

Svi verujemo, Mister prenosi to na nas, da inteligencija pobeđuje. Sve je bitno i hrabrost, agresivnost, borbenost, ali dobra lopta, dobar pas, to je ono što pravi najveću razliku", rekao je Tadić.

On je istakao da fudbaleri Srbije, otkako su došli u Katar, „ne skidaju osmeh sa lica" i istakao da su potpuno opušteni i da „bez imalo zebnje čekaju utakmicu sa Brazilom".

Govoreći o činjenici da Brazilci danas na svom obraćanju medijima gotovo da nisu ni pomenuli ime protivnika, Tadić kaže da bi to mogla da bude dodatna motivacija.

Tadić je naveo da on, i dobar deo tima, već imaju iskustvo igranja na Mundijalu, i ocenio da će im to iskustvo biti dragoceno.

„Kada počne takmičenje za nas, mislim da će im značiti. Samo da se opuste, uživaju i da rade sve što i do sada i neće biti problema", rekao je kapiten.

