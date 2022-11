Snažan zemljotres pogodio Tursku: Tresao se severozapad zemlje: Povređeno 35 ljudi, mnogi ostali bez struje

Najmanje 35 ljudi je povređeno kada je zemljotres jačine šest stepeni Rihterove skale pogodio jutros zapad Turske, u blizini grada Duzdže, saopštili su Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) i turski ministar zdravlja Fahretin Koča.

Do zemljotresa je došlo na dubini od dva kilometara, navodi EMSC. Turski ministar zdravlja Fahretin Koča naveo je na Tviteru da je 35 osoba povređeno u Duzdži i obližnjim provincijama. Za sada nema izveštaja o poginulima ili značajnoj materijalnoj šteti, naveo je turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu, a prenosi Rojters. On je dodao da je tokom zemljotresa došlo do nestanka struje, ali da se radi na obnovi snadbevanja električnom energijom. Turska