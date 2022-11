Miroslav Lajčak se nada rešenju danas: Predstavnik EU objavio početak sastanka glavnih pregovarača Beograda i Prištine

Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine objavio da su danas počeli razgovori glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Bisljimija u Briselu.

On se nada rešenju na današnjim razgovorima. Lajčak je na svom Tviteru napisao: „Danas sam domaćin glavnim pregovaračima Kosova i Srbije u nastavku našeg sastanka na visokom nivou. Iskreno se nadam da ćemo danas uspeti da pronađemo rešenje za deeskalaciju tenzija na terenu i rad na normalizaciji odnosa. Razgovori su u toku“. Today, I’m hosting the Chief Negotiators of Kosovo and Serbia as a follow-up to our High-level meeting. My sincere hope is that we will