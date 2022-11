Danas oblačno, mestimično kiša, temperatura i do 16 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na jugu i jugoistoku ponegde i sa lokalnim pljuskom uz malu količinu padavina, a na visokim planinama kratkotrajan sneg.

Ujutro i pre podne će duvati slab i umeren, a u košavskom području jak i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne biti u skretanju na zapadni i u slabljenju. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša od 9 na zapadu i severozapadu do 16 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom. Južni i jugoistočni vetar ujutro u slabljenju, a posle podne