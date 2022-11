Danas u Srbiji umereno do potpuno oblačno

U Srbiji ujutru po kotlinama i rečnim dolinama mestimično magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno.

U Banatu, istočnoj i južnoj Srbiji ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama sa kratkotrajnim snegom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 7 do 11 stepeni, saiopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, zapadni. Najniža temperatura oko 5, a najviša oko 10 stepeni. U Srbiji u petak umereno oblačno sa