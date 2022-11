Džanan Musa proglašen za MVP-ja

Košarkaš Real Madrida Džanan Musa proglašen je za najkorisnijeg igrača devetog kola Evrolige.

Musa je predvodio Real do pobede na gostovanju Valensiji (73:80) sa rekordom karijere od 28 poena (10/13 za dva, 2/5 za tri). Uz to je imao šest skokova, po dve asistencije i ukradene, kao i šest faulova koji su napravljeni nad njim. To je bilo dovoljno za indeks 32. To je njegova druga nagrada za MVP-ja kola, nakon što je prvu dobio u šestom kolu ispred Matijasa Leosra. Ovoga puta je iza sebe ostavio Derika Vilijamsa iz Panatinaikosa, Vila Klajburna iz Efesa,