Meloun uporedio Jokića sa trkačkim konjem

Nikola Jokić odigrao je protekle noći meč sezone, a trener Majk Meloun je pričao o njegovoj minutaži.

Srpski centar je odigrao skoro bez pauze u drugom poluvremen i produžetku protiv Oklahoma Siti Tandera. Za ukupno 43 minuta na parketu postigao je 39 poena, 10 skokova i 9 asistencija nosio Nagetse do pobede 131:126. "Dao sam Nikoli oko minut i 49 sekundi odmora u trećoj četvrtini i on je igrao sve ostalo do kraja. Jednom mi je igrao 64 minuta u plej-ofu. Ljudi misle da nema fizikalije, ali on je kao Sektetarijat (šampionski trkački konj), može da trči danima",