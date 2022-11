Sutra oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu suvo, a kratkotrajna kiša, na planinama sneg, očekuju se samo na istoku i jugoistoku, kao i u Banatu.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu umereno oblačno i suvo, sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 5, a najviša dnevna oko 10 stepeni. U Srbiji za vikend umereno do potpuno oblačno. U subotu uveče i tokom noći ka nedelji u zapadnim i